Funcionária morre após cair em fosso de elevador de shopping

Uma funcionária do McDonald's morreu nesta segunda-feira, 3, no Hospital Geral do Estado (HGE), dois dias depois de cair no fosso de um elevador de serviço do Shopping Itaigara, em Salvador.

Valdiceia de Jesus Pereira, que não teve idade divulgada, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teve a morte confirmada por volta das 8h05, em decorrência de complicações por causa da queda, segundo informou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

O acidente aconteceu na manhã do último sábado, 1º. A funcionária caiu do primeiro andar, onde fica o quiosque em que trabalhava, quando foi pegar o elevador para buscar materiais que estavam estocados no depósito do McDonald's, localizado no subsolo.

De acordo com a assessoria de comunicação do shopping, Valdiceia não teria percebido a ausência da cabine quando a porta se abriu.

A assessoria do McDonald's disse que a funcionária ia até o depósito todos os dias e sempre pegava o mesmo elevador - o único de serviço disponibilizado pelo shopping.

Minutos antes do acidente, Valdiceia utilizou o equipamento para acessar o subsolo. Conforme o shopping, ela desceu com um carrinho, foi até o depósito e recolheu alguns produtos. Em seguida, pegou novamente o elevador e subiu até o primeiro andar, para descarregar os materiais no quiosque.

Quando iria descer novamente para buscar o restante dos produtos, sofreu a queda. A funcionária foi levada para o HGE, onde deu entrada por volta das 13h35 de sábado.

Manutenção

Segundo o Shopping Itaigara, o elevador havia passado por manutenção recentemente e possui um sistema de travas de segurança que impede que a porta se abra sem que o equipamento esteja posicionado no andar onde foi acionado.

Ainda conforme o shopping, a empresa responsável pelo serviço, a Otis Elevadores, está fazendo uma perícia para tentar identificar as causas do acidente. O estabelecimento também informou que está contribuindo com as investigações e prestando apoio aos familiares da vítima.

Uma das câmeras de segurança do shopping teria registrado o momento em que a funcionária caiu no fosso do elevador, segundo informou o estabelecimento comercial. As imagens poderão ser usadas nas investigações.

O McDonald's também informou que colabora com as investigações e que está dando suporte aos parentes da funcionária desde o dia do acidente.

O corpo de Valdiceia foi levado para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Ainda não há informações sobre data e horário do sepultamento.

adblock ativo