Funcionária do Detran é morta esfaqueada pelo ex na escadaria do órgão

Um homem matou a ex-companheira com golpes de faca na manhã desta terça-feira, 26. O crime aconteceu na escadaria do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) quando a vítima chegava para iniciar o expediente de trabalho.

Quando a guarnição da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (1ª CIPM/ Pernambués) chegou no local, ainda encontrou Maridalva da Silva Gonçalves, 46 anos, com sinais vitais. A vítima chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, Jaílson Mendonça tentou cometer suicídio ingerindo uma substância tóxica (chumbinho), mas foi socorrido por policiais para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Policias Civis e Militares isolaram a área até o corpo da vítima ser removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil ainda não tem informações sobre a motivação do crime.

Apesar do homicídio, o funcionamento do Detran não foi afetado. Em nota, o órgão lamentou a morte da servidora. "O clima no Detran é de tristeza e consternação. O órgão está prestando solidariedade à família da vítima e informa que os serviços oferecidos à população não foram suspensos", disse.

*Sob orientação da editora Paula Pitta.

