Funcionária de call center lutou com suspeito antes de ser morta, diz polícia

A polícia identificou a mulher cujo corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira, 14, no edifício Catabas Empresarial, na avenida Tancredo Neves, em Salvador. Daniela Bispo dos Santos, 38 anos, era jornalista e trabalhava na empresa Call Tecnologia, que presta serviços para o Ministério dos Direitos Humanos, com atendimento a vítimas de agressões. O corpo apresentava marcas de facadas e pancadas na cabeça.

De acordo com a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações da Bahia (Sinttel), Edila Rios, a funcionária trabalhava com cerca de 20 pessoas no turno da noite, além de outras 380 que atuavam durante o dia. Nesta segunda-feira, 13, por volta de 18h30, ela deixou o local para ir a uma farmácia mas não retornou, causando preocupação nos colegas. Eles chegaram a fazer uma campanha nas redes sociais informando o desaparecimento de Daniela.

Já na manhã desta terça,14, por volta de 7h30, um funcionário do local seguiu um rastro de sangue no sexto e último andar - onde fica a administração do prédio, que funciona até as 18h - e localizou o corpo da vítima, que estava na escada de emergência do quinto andar. Este pavimento não é ocupado por nenhuma empresa.

Segundo o capitão Salles, da 35ª Companhia Independente de Polícia Militar (35ª CIPM / Iguatemi), o crime foi cometido entre 19h e 20h, e tudo indica que a vítima entrou em luta corporal antes de ser assassinada, pois há vestígios de sangue nas paredes da cena do crime.

A polícia trabalha com duas hipóteses de motivação do crime: crime passional ou a suspeita de que ela estaria grávida.

De acordo com o capitão, as imagens das câmaras de segurança já foram enviadas para a análise e mostram um homem entrando no elevador, trajando bermuda e carregando uma mochila, que é considerado suspeito. A identidade dele é desconhecida.

Segurança

"Vamos cobrar da empresa mais segurança no local, porque os únicos vigilantes circulam apenas dentro do prédio, ou seja, qualquer pessoa pode passar pela portaria", enfatizou a diretora do sindicato.

Após o caso vir à tona, cerca de 20 funcionários passaram mal, e três deles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar disto, o expediente ainda não foi suspenso.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e removeu o corpo da vítima por volta de 11h30. Policiais militares e civis acompanharam a situação, assim como familiares de Daniela. Ela deixa dois filhos.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), cuja delegada titular é Milena Calmon.

Crime aconteceu no edifício Catabas Empresarial, na região da Tancredo Neves (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba) lamentou a morte de Daniela, que "aumenta a revoltante estatística brasileira de crimes praticados contra mulheres pelo fato de serem mulheres". Confira o comunicado na íntegra: "A diretoria do Sindicato dos Jornalistas dos Profissionais no Estado da Bahia (Sinjorba) manifesta pesar pela morte da jornalista Daniela Bispo, 38 anos, vítima de morte violenta nas escadarias do 5º andar do Edifício Carajás, na avenida Tancredo Neves, imóvel onde a profissional trabalhava no 1o. andar. Segundo as primeiras apurações da Polícia, a morte teria sido um feminicídio praticado por um homem filmado ao entrar no edifício e com o qual ela teria um relacionamento. A morte da colega aumenta a revoltante estatística brasileira de crimes praticados contra mulheres pelo fato de serem mulheres, por homens com os quais se relacionavam. O feminicídio mata oito mulheres por dia no Brasil e até maio deste ano, a Polícia registrou mais de 10 mil casos de violência contra a mulher na Bahia. O Sinjorba se une a familiares, amigos e colegas neste momento de dor e pretende acompanhar e divulgar as investigações para prisão e julgamento do autor deste crime. Salvador, 14/11/2017. Marjorie da Silva Moura Presidente do Sinjorba"

