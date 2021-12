Funcionária da Ufba é morta a tiros em assalto no Costa Azul

Uma funcionária da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom/Ufba) foi morta na noite deste domingo, 11, após ser vítima de um assalto no bairro do Costa Azul, em Salvador.

De acordo com informações da polícia, Selma Barbosa Alves, de 53 anos, que morava no bairro, estava em frente ao supermercado G Barbosa quando teve seu carro tomado de assalto por dois homens armados. Além de levarem o veículo, modelo Fiat Punto, os criminosos atiraram contra a vítima, que morreu no local.

Após o crime, os acusados abandonaram o carro em que estavam, modelo Celta, e fugiram no veículo da vítima. De acordo com informações da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio), uma guarnição da Operação Gêmeos, cuja sede fica próxima do local, iniciou uma perseguição aos criminosos.

Quando chegaram ao Jardim Armação, próximo ao Aeroclube, houve troca de tiros, até que os assaltantes abandonaram o veículo do roubo e fugiram a pé por um matagal. A polícia afirma que foram feitas incursões na região durante toda a madrugada, mas os criminosos não foram localizados.

Por conta do latrocínio, a Facom suspendeu as aulas na manhã desta segunda. Selma era funcionária da instituição há mais de 20 anos, e trabalhava no laboratório de vídeo da faculdade. Os professores tentam contato com a família de Selma, que mora na cidade de Natal (RN). Segundo informações da instituição, apenas uma irmã dela mora em Salvador.

Os professores e estudantes da Ufba lamentaram a morte da funcionária nas redes sociais. "A vida é cruel, trágica e absurda. E Salvador, abandonada como se encontra, mais cruel ainda", escreveu o professor e cineasta André Setaro.

Em nota, a Facom comentou a morte da funcionária. "É com grande pesar que a Faculdade de Comunicação informa sobre o falecimento da estimada servidora Selma Barbosa Alves, mais uma vítima da violência que assola a cidade de Salvador. Em nome da Faculdade de Comunicação da UFBA, apresentamos as nossas sinceras condolências aos amigos e familiares."

adblock ativo