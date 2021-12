Funcionária da Odebrecht é presa na Lava Jato em Salvador

A funcionária da Odebrecht, Angela Palmeira Ferreira, foi presa nesta sexta-feira, 11, no bairro de Pernambués. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Federal (PF), esta prisão tem relação com a 23ª fase da Operação Lava Jato, denominada de "Acarajé". Outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta.

Segundo a PF, informações e provas coletadas durante a ação deflagrada no dia 22 de fevereiro deram subsídios para a Justiça expedir este mandado de prisão preventiva.

Angela, que foi detida em casa, tinha o cargo de assistente administrativo. Não há informações sobre qual era a participação dela no esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, investigado pela Lava Jato.

Após ser presa, a mulher foi levada para a sede da PF, em Água de Meninos. Ela será transferida para a unidade da Polícia Federal em Curitiba, que concentra as investigações.

Além do mandado de prisão, os policiais federais também fizeram buscas na casa da funcionária detida. O mesmo ocorreu na sede de Odebrecht Realizações, na avenida Paralela.

Acarajé

A 23ª fase da Lava Jato teve como alvo principal o marqueteiro do PT João Santana. Ele e a mulher Mônica Moura são investigados por supostamente receber dinheiro de propina de empreiteiras. De acordo com a PF, eles usavam offshores para receber esses valores no exterior.

João Santana e Mônica estavam no exterior quando a ação foi deflagrada e não foram presos no mesmo dia. Quando retornaram ao Brasil, eles se apresentaram aos policiais federais e foram detidos.

Na época, foram expedidos diversos mandados de prisão para o casal, pessoas ligadas a ele e funcionários da Odebrecht, como Maria Lúcia Tavares, que é secretária de executivos da empreiteira. Quando a 23ª fase foi deflagrada, delegados da PF disseram que ela era responsável por criar planilhas de pagamento de "acarajés" (nome utilizado pela Odebrecht para indicar o pagamento de propina).

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Maria Lúcia, que foi presa no dia 22 de fevereiro, foi solta essa semana após fechar acordo de delação premiada em que forneceu informações e documentos relacionados a Lava Jato.

