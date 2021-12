Funcionamento dos trens no subúrbio é suspenso até segunda

A operação dos trens do subúrbio ferroviário de Salvador foi suspensa neste final de semana. De acordo com a Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), a interrupção foi causada por uma manutenção programada na rede área de energia do sistema, que começou neste sábado, 15, e segue durante o domingo, 16.

O serviço voltará a funcionar na próxima segunda-feira, 17, no horário normal, a partir das 6h. Os trens funcionam de segunda a sábado, das 6h às 20h, realizando o trajeto entre a estação da Calçada e o bairro de Paripe.

Os valores da passagem são R$ 0,50 (inteira) e R$ 0,25 (meia), com gratuidade para pessoas a partir dos 60 anos.

