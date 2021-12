Funcionamento do Plano Inclinado da Liberdade é suspenso neste sábado

O Plano Inclinado Liberdade terá o funcionamento suspenso neste sábado, 4. Segundo a Prefeitura de Salvador, o equipamento estará fechado para o público em razão de uma manutenção de rotina.

O plano voltará a funcionar normalmente na segunda-feira, 6, das 6h às 18h.

Conforme a prefeitura, será realizada capinagem do local e manutenção das peças do equipamento, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários que utilizam o local.

