Funcionamento de lojas de Salvador aos domingos e feriados segue indefinido

A abertura do comércio de Salvador nos domingos e feriados segue indefinida A audiência realizada na tarde desta terça-feira, 30, entre o Sindicato dos Lojistas da Bahia (Sindilojas) e Sindicato dos Comerciários e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT5), terminou sem acordo.

O impasse entre comerciários e comerciantes é relativo ao pagamento da taxa assistencial, O valor, que atualmente consiste em cinco parcelas de R$ 20, é descontado automaticamente e repassado ao sindicato dos comerciários.

O Fecomércio-BA defende a permanência do taxa. No entanto, o Sindilojas afirma que a reforma da legislação trabalhista proíbe a cobrança, e que esta deveria ser acordada consensualmente com cada empregado.

Uma nova audiência foi marcada para o próximo dia 8. Até lá, continua prevalecendo o acordo firmado na última reunião, que estabeleceu a abertura das lojas até 18 de novembro, contemplando a todos os feriados do período.

Expectativas dos comerciários

De acordo com o vice diretor do Sindicato dos Comerciários, Alfredo Santiago, a sensação da categoria é de preocupação.

"Estamos atravessando as melhores datas para o comércio com muita incerteza. O setor patronal precisa entender que o comércio de salvador é alimentado pelo próprio comerciário. Representamos juntos com o setor de serviços 80% da mão de obra de Salvador", afirma.

Ainda segundo Alfredo, a diretoria do sindicato irá se reunir nesta quarta, 31, para formular uma nova proposta para o valor das multas e da taxa assistencial.

