Funceb reinaugura equipamento cultural no Nordeste de Amaralina

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) entregou nesta quarta-feira, 4, após obras de requalificação, o Núcleo Nordeste de Extensão da Escola de Dança, no Beco da Cultura, no bairro do Nordeste de Amaralina. O equipamento, criado em 2014, entrou em reforma no final de 2017 e teve investimento de R$ 115 mil.

“A escola não pretende apenas levar a técnica da dança, mas incorporar o potencial transformador da comunidade à dinâmica do núcleo de extensão”, ressalta o diretor do Centro de Formação em Artes (CFA) da Funceb, Jacson Espírito Santo.

Para a diretora da Funceb, Renata Dias, o Nordeste de Amaralina possui potencial artístico que, às vezes, é esquecido por causa dos quadros de violência. “O Nordeste de Amaralina não pode ser lido como espaço de violência. Com a proposta de descentralização pretendemos dar visibilidade à arte voltada para a cidadania”.

Foram reformadas duas salas de aula e uma da coordenação, além de novos equipamentos, climatização dos ambientes administrativos e formativos, pintura, requalificação dos pisos e tablados e manutenção das redes elétrica e hidráulica. A capacidade do espaço aumentou de 150 para 200 alunos.

O CFA também mantém o Núcleo de Extensão no Engenho Velho de Brotas e o Núcleo de Extensão em Lauro de Freitas. Os três espaços abrigam 600 alunos. De acordo com o diretor do CFA, a proposta de descentralização pretende chegar a outras cidades do interior. Durante a cerimônia, alunos da ação socioeducativa Quabales se apresentaram, além da homenagem ao ex-aluno do Núcleo da Escola de Dança Elivan Nascimento.

