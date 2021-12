Funceb oferece curso para dançarinos profissionais

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abre inscrições no próximo dia 10 de março para sete cursos de qualificação para dançarinos profissionais.

Entre os cursos oferecidos estão: Ballet Clássico Avançado, Dança Moderna Avançada, Dança Afrobrasileira, Dança Afro com referência na Dramaturgia dos Orixás, Condicionamento Corporal para bailarinos com referências em Cinesiologia, Capoeira e Yoga.

Os interessados poderão se inscrever do dia 10 a 14 de março na sede da Escola de Dança da Funceb, no Pelourinho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h.

É necessário que o aluno leve original e cópia do RG e uma foto 3x4. As aulas começarão no próximo dia 17 de março.

adblock ativo