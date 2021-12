Fuga de suposto usuário de drogas tumultua Porto da Barra

Os banhistas que desfrutavam do famoso por do sol no Porto da Barra presenciaram uma cena digna de filme de ficção na tarde desta quinta-feira, 23.

O fato aconteceu durante a operação "Barra em Paz", realizada pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) para combater o tráfico de drogas e roubos no local.

Um suspeito de ser usuário de drogas iniciou uma fuga dos policiais e se jogou no mar, até finalmente ser capturado pelo Major Sandes. A ação provocou tumulto entre as pessoas que assistiam à captura.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a 1ª Delegacia (Barris) e vai responder um termo circunstanciado por uso de drogas não liberadas.

