Frota do transporte público é reforçada no 2 de Julho

A prefeitura prepara a cidade para os festejos que marcam a Independência da Bahia. As linhas de ônibus serão reforçadas para que a população acompanhe a programação cívica.

Na segunda-feira, 2, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) reforçará o atendimento de 18 linhas com 70% da frota, das 10h às 20h (confira abaixo) .

Na Estação da Lapa, nove veículos da frota reguladora entram em atividade, das 16h às 23h. As linhas que operam nas Estações Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte irão circular com 70% da frota até as 18h.

A partir da meia-noite do dia 2, haverá a interdição de veículos no trecho do cortejo.

Programação

Com a chegada do Fogo Simbólico, os festejos começam no proximo domingo com o acendimento da pira, no Largo de Pirajá, às 16h. Na segunda, alvorada com queima de fogos acontece às 6h, seguida da celebração religiosa do Te Deum que começa às 6h30, na Paróquia da Lapinha.

A partir das 7h30, o hasteamento das bandeiras pelas autoridades e a colocação de flores no túmulo do General Labatut, terá a presença do governador Rui Costa, do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Angelo Coronel, do prefeito ACM Neto e do presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Eduardo Morais de Castro.

Em seguida, os carros do Caboclo e da Cabocla– que receberam os últimos ajustes esta semana– sairão desfile pelas ruas da Liberdade, Santo Antônio Além do Carmo, Pelourinho e Avenida Sete de Setembro até chegar ao Campo Grande.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo