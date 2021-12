Frota de ônibus será reforçada para atender o público durante Réveillon

As frotas e linhas de ônibus serão ampliadas nesta segunda-feira, 31, para o Réveillon. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), será ampliado o horário de operação das 43 linhas que já estão circulando diariamente com horários prolongados por conta do show gratuito que ocorre na Boca do Rio.

A ação ocorrerá por conta do aumento do número de pessoas que devem curtir o evento e conferir a queima de fogos que irá marcar a chegada de 2019. Essa ampliação acontecerá a partir das 16h, quando se abrem os portões da Arena Daniela Mercury.

Os ônibus que funcionavam das 16h às 5h vão circular das 16h às 7h. A linha Estação Pituaçu x Boca do Rio, que foi criada para atender aos usuários que utilizam o metrô, e funcionou com 18 ônibus entre sexta, 28, e domingo, 30, vai dobrar de frota: serão 36 veículos operando das 18h até meia-noite. O ponto de embarque e desembarque fica na Rua Simon Bolivar, em frente à farmácia Drogasil.

Ja para o público que costuma ir na Barra contará com operação especial da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), para garantir a mobilidade e a segurança de todos que forem ao local assistir à queima de fogos.

adblock ativo