Frota de ônibus será reduzida em até 40% em Salvador nesta sexta

Apesar do anúncio de que a frota de ônibus só seria reduzida a partir deste sábado, 26, a Prefeitura de Salvador decidiu antecipar a ação e diminuiu em 20% o número de coletivos que estão circulando na cidade nos horários de pico. Nos demais períodos, a redução será de 40%.

Segundo o Secretário Municipal de Mobilidade, Fábio Mota, foi feito um cronograma para a rota conseguir chegar até terça-feira, devido à falta de combustível. "Amanhã (sábado) reduziremos 50% ou mais, dependerá da demanda de gente na rua. Estamos fazendo o monitoramento em tempo real, de 1 em 1 hora".

A redução deve continuar nos próximos dias, sendo que 30% deve fazer a operação no domingo e 80% na segunda e terça nos horários de pico e 40% nos demais períodos. A redução atinge toda cidade, contudo as linhas com maior demanda não serão afetadas, contudo a Secretaria de Mobilidade (Semob) não especificar as linhas atingidas.

Fábio Mota alerta que o plano só consegue garantir combustível até terça, 29. "Se a greve não acabar, infelizmente teremos dificuldade de tirar os ônibus das garagens na quarta", comunicou o secretário, informando que os caminhoneiros estão bloqueando a entrada das refinarias, impedindo a saída de caminhões com combustível.

A greve dos caminhoneiros começou na última segunda, 21. Eles protestam em todo país contra o preço do diesel.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

