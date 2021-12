Frota de ônibus executivos começa a circular nesta sexta

A partir das 8h desta sexta-feira, 15, 16 ônibus executivos com ar-condicionado, wi-fi, bagageiro e poltronas acolchoadas passam a circular pela capital baiana em dois trechos: um deles fará a linha Centro Histórico-Aeroporto (via Paralela) e o outro ligará o Salvador Shopping ao Centro Histórico. A tarifa é R$ 5 e não é aceita meia-passagem nem gratuidade para idosos.

As duas linhas integram o projeto Connect Bus, sistema especial de transporte lançado nesta quinta, 14, pela prefeitura, no Palácio Thomé de Souza. A previsão é que até o final do ano outras quatro linhas sejam incluídas com um total de 48 ônibus.

A previsão é que os intervalos entre os ônibus seja de 30 minutos e as linhas circularão das 5h às 21h. Os veículos vão parar em todos os pontos dos trajetos e a passagem pode ser paga por meio do bilhete avulso.

Até setembro deste ano, estão previstas as linhas Boca da Mata-Itaigara e Cabula VI/Bela Vista-Itaigara/Amaralina. As outras duas restantes são: Ribeira-Itaigara e Mirantes de Periperi-Shoppings Bela Vista/Itaigara.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, as linhas foram definidas com base em estudos de demandas para ligar seis eixos populosos da cidade (subúrbio, Cajazeiras, Aeroporto, Cidade Baixa, Cabula e Av. Tancredo Neves).

O objetivo é incentivar as pessoas a optarem pelo transporte coletivo, em vez do individual. Ele disse que o novo sistema servirá como concorrência ao serviço de transporte particular Uber.

"O Connect Bus é um sistema de ônibus executivo com uma qualidade diferenciada para os usuários do transporte público de Salvador. Esse esforço está sendo feito pela prefeitura e pelas concessionárias para melhorar a qualidade do serviço de transporte público de Salvador. Não deixa de ser uma concorrência (ao Uber)", afirmou Mota.

O secretário disse que o investimento para o Connect Bus foi feito pelas três concessionárias (Plataforma, OT Transporte e Salvador Norte). Ele não soube informar o valor investido.

Sobre críticas a respeito da ausência de gratuidade para idosos, Mota diz que é um serviço extra. "Não tem gratuidade, nem meia-passagem. É um serviço especial. A Constituição diz que os idosos têm direito à gratuidade no serviço regular da cidade. Nele, continua tendo gratuidade. O serviço (novo) é especial", frisou.

O prefeito ACM Neto destacou o valor da passagem. "A tarifa dele é única de R$ 5. É um preço absolutamente diferenciado. Afinal de contas, terá ônibus com ar-condicionado, wi-fi, poltronas que reclinam, com integração de várias regiões da cidade, por um preço bem popular", destacou.

Superintendente da Infraero, José Cassiano Filho ressaltou que a região do aeroporto, uma das beneficiadas, tinha necessidade de melhoria das linhas, sobretudo no trajeto até a rodoviária: "Essa iniciativa vai auxiliar bastante na avaliação do aeroporto de Salvador como um dos melhores em mobilidade no país".

Segurança

Para o motorista Eduardo Lima, 61, o sistema é positivo. "Achei uma maravilha. É bom de dirigir, confortável. Mas segurança só a de lá de cima", disse, apontando para o céu.

A baiana Cristiane Alves, 35, também aprovou, mas fez coro às reclamações de insegurança. "Achei interessante. O valor, com ar-condicionado, está bom para quem vai até o aeroporto, mas precisa colocar segurança, porque um ônibus desse com wi-fi vai chamar a atenção. Nos outros, o assalto já é frequente", opinou.

Sobre segurança, o prefeito ACM Neto disse que os veículos serão acompanhados por GPS, o que ajudará, segundo ele, na fiscalização e controle. De acordo com informações da prefeitura, após o período de operação inicial o projeto poderá ser ampliado.

