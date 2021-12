Frota de ônibus é reforçada para Operação Praia a partir de domingo

A partir deste domingo, 11, os soteropolitanos irão encontrar um reforço na frota de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo (STCO). Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), cerca de 120 veículos, distribuídos em 17 linhas, irão circular pela orla durante os domingos e feriados.

Intitulado de Operação Praia, a ação também irá contar outros 12 veículos da frota reguladora distribuídos nos bairros de Patamares e Base Naval, além das estações Pirajá, Lapa, Mussurunga e Acesso Norte. Essa medida se manterá durante todo o verão, com intuito de contribuir com o acesso dos moradores e turistas às praias.

Os que desejam visitar as praias de São Tomé de Paripe e Ilha de Maré, por exemplo, podem acessar a linha E-0140 Base Naval - Retiro, criada pela Semob. Além dessa opção, os pedestres também podem utilizar os demais ônibus das 19 linhas do Sistema de Transporte Complementar por Ônibus (STEC), que irão operar com reforço de 45 veículos.

