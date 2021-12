Frota de ônibus é ampliada para o Festival da Primavera

A circulação de sete linhas de ônibus que passam no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, serão ampliadas neste sábado, 22, e vão funcionar uma hora a mais, até a 1h de domingo, 23. A alteração ocorre por causa do Festival da Primavera. Três veículos da frota reguladora também estarão funcionando das 19h às 2h, na Estação da Lapa.

As linhas que terão o atendimento prolongado são Estação Mussurunga-Barra 1, Aeroporto-Lapa, Vale dos Rios/Stiep R4, Rio das Pedras-Campo Grande R1, Aeroporto-Campo Grande, Praia do Flamengo-Sé e Estação Pirajá-Barra 1.

Outras quatro linhas serão antecipadas em uma hora. Com isso, a operação de Estação Pirajá-Barra 1, Estação Mussurunga-Barra 1, Lapa-Barra Avenida/Barra e Paripe-Barra deve começar às 4h da manhã para atender a população que participará da Maratona Salvador 2018. A corrida será realizada na orla, entre o Farol da Barra e a Praça de Piatã.

