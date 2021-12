Frota de ônibus com mais de 10 anos será renovada até agosto

A frota de ônibus de Salvador deve ser renovada até 31 de agosto, de acordo com a portaria nº 98 publicada nesta quarta-feira, 12, no Diário Oficial do Município. Esse é o prazo para os empresários trocarem os veículos com mais de dez anos de uso. Os veículos com idade entre oito e dez anos devem ser substituídos até 31 de dezembro.

De acordo com determinação da prefeitura, a troca tem que ser por outro ônibus novo, adaptado para uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com portas de acesso dos dois lados e com sistema de ventilação.

Na portaria, o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, diz que "a idade média da frota de ônibus que serve à população no âmbito do STCO (Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus) está além do desejável, acarretando perda do nível de qualidade e de segurança do serviço público prestado".

Atualmente, a frota de ônibus é de cerca de 2,5 mil veículos. A renovação deve atingir cerca de 230 deles, de acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut).

