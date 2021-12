Frota de micro-ônibus do sistema complementar será renovada

Os micro-ônibus que servem ao Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec) de Salvador, com idade acima de quatro anos de fabricação, deverão ser substituídos por novos veículos, segundo portaria publicada nesta quinta-feira, 13, no Diário Oficial do Município.

A decisão foi anunciada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut). Os novos veículos terão que ser adaptados para utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A próxima etapa para a requalificação do serviço de transporte complementar será a licitação das 300 autorizações disponíveis, prevista para o segundo semestre deste ano, conforme anunciou o subsecretário de Urbanismo e Transporte (Semut) da capital, Orlando Santos.

Segundo ele, a medida visa suprir a demanda de áreas periféricas da cidade, como Cajazeiras e Itapuã.

Com a portaria, a Semut estima promover a substituição, até 30 de junho deste ano, de 160 micro-ônibus, o equivalente a 55% da frota de 297 veículos que opera o sistema complementar.

De acordo com a Semut, o sistema hoje é responsável por 10% do total de viagens realizadas pelo transporte público em Salvador, com cerca de 120 mil passageiros por dia.

