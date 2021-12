Frota de micro-ônibus circulará no domingo, diz secretário

Diante da paralisação por falta de acordo entre rodoviários e representantes do Consórcio Integra, o titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), Fábio Mota, afirmou que cerca de 300 micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) vão rodar na capital baiana durante a paralisação que ocorrerá neste domingo, 20.

O plano inicial, de acordo com Mota, era utilizar os ônibus metropolitanos que entram na capital, entretanto os rodoviários da região metropolitana de Salvador (RMS) também decidiram aderir ao movimento.

A prioridade da Semob, ainda conforme Mota, é prevenir que uma greve maior aconteça, já que a categoria afirmou que, se não houver acordo com a Integra, vão paralisar por tempo indeterminado.

A previsão é começar a greve a partir de terça-feira. “Estamos caminhando para uma proposta, mas até o momento não há nenhuma”, explicou o secretário.

Uma mediação entre os trabalhadores e a empresa com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) está marcada para a próxima segunda-feira. O sindicato exige 6% de reajuste na remuneração e aumento de 10% no tíquete.

Corte

O consórcio Integra afirma que não foi avisado oficialmente da paralisação pelo sindicato e que vai realizar o desconto no salário dos funcionários pelo dia não trabalhado.

“Não temos como garantir um percentual mínimo, isso é com o sindicato. Para a empresa é um dia como outro qualquer, estaremos disponíveis para quem quiser vir trabalhar”, afirma o assessor de relações sindicais da Integra, Jorge Castro.

Ele salientou ainda que, se houver uma greve na terça-feira, a frota mínima vai ser definida pela Justiça. O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, afirmou que o grupo escolheu parar no domingo justamente por ser um dia com menos movimento na cidade e assim atrapalhar menos a população.

Primo também esclareceu que não existe mais possibilidade de a categoria voltar atrás. “Não existe mais nenhuma chance de evitar. A paralisação foi aprovada em assembleia, não podemos passar por cima da decisão dos trabalhadores. O que agora vai ser discutido é a greve de terça-feira”, salientou o vice-presidente.

Rodoviários chegaram a realizar uma paralisação parcial na última quarta-feira, quando os ônibus do consórcio OT Trans (Integra verde) saíram da garagem às 8h. Durante o ato, cerca de 900 coletivos que atendem ao “miolo” da cidade foram afetados.

Os demais ônibus dos consórcios Plataforma (Integra amarela) e Consórcio Salvador Norte (Integra azul) não foram afetados pela manifestação.

A categoria está em campanha salarial há cerca de 60 dias. A empresa alega não ter condições de arcar com custos adicionais.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

