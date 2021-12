Frota complementar de ônibus ganha 66 novos veículos

Aconteceu nesta terça-feira, 15, no estacionamento São Raimundo, nos Barris, a entrega pela prefeitura de 66 novos ônibus da frota complementar do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC).

A nova frota vai substituir a antiga, e os veículos terão que ser adaptados para a utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Eles contam ainda com ventilação forçada e motores Euro V, que produzem menos poluentes.

O STEC é, atualmente, responsável por 10% do total das demandas realizadas pelo transporte público em Salvador, com cerca de 120 mil passageiros/dia, suprindo as áreas periféricas da cidade, como Cajazeiras, Subúrbio e Itapuã.

