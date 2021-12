'Fronteiras do Pensamento' promove conferência do filósofo Pierre Lévy

Descobrir o verdadeiro sentido da vida. Essa é a reflexão proposta pela temporada 2019 da conferência 'Fronteiras do Pensamento', que neste mês de setembro recebe o filósofo francês Pierre Lévy. O evento acontece na terça-feira, 10, às 20h30, no Teatro Castro Alves (TCA).

Reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre tecnologias da inteligência, o filósofo investiga as interações entre informação e sociedade. Na conferência, o mestre em História da Ciência e Ph.D. em Comunicação e Sociologia e Ciências da Informação vai abordar o tema 'Qual o sentido de buscar um sentido?'.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos nas bilheterias do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

