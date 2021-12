'Fronteiras do Pensamento' inicia venda de ingressos para nova temporada

Os ingressos para o 'Fronteiras do Pensamento' em Salvador estão à venda a partir desta segunda-feira, 1º. Neste ano, o evento traz o escritor e jornalista cubano Leonardo Padura, no dia 6 de agosto; o filósofo Pierre Lévy (10 de setembro) e as escritoras brasileiras Djamila Ribeiro e Lilia Schwarcz (1º de outubro).

O evento, que será realizado no Teatro Castro Alves, busca nesta edição propor uma reflexão sobre os sentidos da vida. O 'Fronteiras do Pensamento' possui patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, através do Fazcultura, com realização da Caderno 2 Produções Artísticas.

As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através do site Ingresso Rápido. A série com as três conferências possui o valor de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Caso não esgotem, os ingressos para dia serão vendidos a partir do dia 26 de julho, por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O valor promocional será vendido até o dia 6 de agosto e após esta data só poderá adquirir a entrada individual sem o desconto de 20%.

