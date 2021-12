Frente fria chega à Bahia e céu amanhece nublado em Salvador

O primeiro final de semana pós-São João promete ser de chuva na Bahia. Em Salvador, o céu amanheceu cinza neste sábado, 26, e com fortes ventos que devem continuar ao longo do dia. De acordo com a Agência Climatempo, uma frente fria está parada no litoral baiano e deve favorecer a formação de nuvens.

A previsão é que somente no domingo, 27, o sol volte a aparecer, mas o céu continuará com nuvens e períodos nublados que podem trazer chuvas a qualquer hora. Estima-se que as áreas mais atingidas pela frente fria sejam a Chapada Diamantina, o Recôncavo e o sul baiano. A temperatura nesses locais oscila entre 21ºC e 25ºC.

Já na capital baiana, o Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperatura estável até a próxima segunda-feira, 28, com variação de 21ºC a 28º C.

adblock ativo