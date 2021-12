Fotos revelam churrasco e outras regalias na Lemos de Brito

A apreensão de celulares com presos na Penitenciária Lemos de Brito (PLB), no Cabula, revelou uma vida de regalias dentro da unidade. De acordo com o coordenador do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb-BA), Reivon Sousa Pimentel, agentes penitenciários encontraram fotos dos detentos fazendo churrasco nas dependências da PLB.

Durante a festa, os internos, inclusive, aparecem segurando facas apropriadas para churrasco. As imagens também revelam presos usando bicicleta ergonômica e esteira.

Pimentel explicou que as fotografias foram descobertas durante revistas de rotina nas celas e que o sindicato fez um relatório apontando o problema, que foi encaminhado, em dezembro, para a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O sindicalista disse que não houve retorno sobre a denúncia. A reportagem entrou em contato por meio da assessoria de imprensa com o órgão e também não obteve uma posição sobre as imagens e regalias dos detentos.

Churrasco

De acordo com Pimentel, os churrascos acontecem sem conhecimento dos agentes penitenciários. "A penitenciária não dispõe de monitoramento por câmera e a área de visão é restrita. Só dar para ver o meio, não tem como ver o que eles fazem nas laterais e dentro da cela", explicou.

Segundo ele, os agentes não fazem ronda no pátio onde os detentos tomam banho de luz por falta de efetivo e segurança. "No módulo 5, onde as fotos foram tiradas, são 500 presos para cinco agentes desarmados".

O sindicalista disse que o material usado no churrasco entra na PLB com autorização da Seap. "Toda semana entra arroz, carne, frango, macarrão, vinagre e outros produtos", falou, acrescentando que a entrada de bicicleta e esteira também foi autorizada pela diretoria.

adblock ativo