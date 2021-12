Fotos de produtor indicam que ele foi agredido, diz advogado

A família do estudante e produtor de eventos Leonardo Santiago Moura, 30 anos, divulgou fotos de ferimentos no jovem para contestar a versão de que ele teria morrido após cair de uma balaustrada no Rio Vermelho. De acordo com o advogado criminalista contratado pelos familiares, Leite Matos, as imagens comprovam que Leonardo apresentava lesões que indicariam que ele foi agredido antes de dar entrada no Hospital Geral do Estado (HGE).

"Ele tinha marcas visíveis de espancamento no rosto (olho direito e esquerdo com sangue coagulado), mas a nota da polícia só diz que ele tinha um arranhão no nariz, o que ele não tinha. O nariz dele estava perfeito", explica o criminalista, revelando também imagens de ferimentos nas mãos e braços do jovem.

Além disso, o advogado destaca o fato dos óculos do jovem terem sido encontrados intactos, o que para ele põe em cheque a versão da queda apresentada pela polícia. "Como ele pode ter caído e os óculos estarem intactos. Também disserem que ele caiu em um esgoto, mas a roupa dele está limpa. Como isso é possível?", questiona.

Leite Matos explica que a família deseja uma investigação mais detalhada dos fatos. "A família quer é a verdade sobre o fato, não quer prender ninguém. Mas também não quer que diga que ele é um maluco, que pulou da balaustrada. Mas se isso aconteceu, que se prove, e não diga com base em palpite", afirma.

O advogado defende a análise das imagens da boate onde Leonardo estava e das câmeras de segurança do bairro, que poderiam indicar o caminho percorrido pelo jovem. A polícia já solicitou da San Sebastian filmagens para ajudar na investigação.

Segundo Leite Matos, Leonardo teria deixado o local ao lado de um amigo após se desentender com um gerente do estabelecimento comercial, hipótese que foi negada pela assessoria da San Sebastian. Em seguida, o amigo teria ido embora de ônibus por volta de 4h50 do dia 11 de julho, enquanto o produtor ficou no ponto aguardando o transporte.

Depois disso, ele teria sido encontrado por volta de 5h40 caído desacordado e foi levado para o HGE. Segundo a polícia, o jovem teria fugido da unidade de saúde, mas acabou retornando após ter complicações. Contudo, acabou não resistindo.

adblock ativo