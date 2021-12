Fotógrafos disputam título debaixo d'água

Será conhecido neste sábado, 29, à noite o vencedor da 14ª edição do Campeonato Brasileiro de Fotografia Submarina, iniciada na quinta-feira, 27,na praia do Porto da Barra. O escolhido pelos jurados será o segundo representante do Brasil no campeonato mundial do ano que vem, na Holanda.

São 18 competidores de diversos estados, divididos em dois grupos com nove integrantes cada. Os fotógrafos têm direito a quatro mergulhos de 80 minutos. Este tempo é utilizado para que se consiga obter os melhores ângulos em cinco categorias de fotografias.



As categorias de fotos que acrescentam pontos ao somatório final e, consequentemente, podem levar o competidor ao título são: grande angular com modelo, grande angular ambiente, macro temática, macro livre e peixe.



O presidente da Comissão Nacional de Foto e Vídeo Subaquáticos (CNFVS), Luiz Cassino, explica que a disputa consiste em cada grupo registrar alternadamente as imagens perto da costa e em alto-mar, sobretudo nas embarcações naufragadas na Baía de Todos-os-Santos.



A escolha



Ao final do campeonato, que se encerra amanhã, 11 jurados de países como Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália irão escolher os melhores registros das cinco categorias, sem saber quem são os autores das fotos, e dar a nota para cada uma delas.



"São considerados os aspectos técnicos, como luz, foco, enquadramento e exclusividade da imagem", explica Cassino, que completa: "Além dos aspectos plásticos, como os critérios artísticos da própria fotografia em si". Segundo Cassino, além de representar o Brasil no mundial, formando dupla com o campeão brasileiro do ano passado, Áthila Bertoncini, o vencedor e os melhores colocados na classificação geral dividirão cerca de R$ 10 mil de premiação em equipamentos de mergulho.



Para o dentista Fábio Freitas, 45, natural de Niterói (RJ), atual campeão carioca e terceiro colocado no brasileiro do ano passado, mais do que uma competição, o campeonato serve como uma válvula de escape às atividades cotidianas. Freitas começou a participar das competições fotográficas há cerca de seis anos.

adblock ativo