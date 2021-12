Fotógrafo flagra mancha escura na praia de Patamares

O fotógrafo Nilton Souza sobrevoou a orla de Salvador neste sábado, 2, e flagrou uma mancha escura na praia de Patamares. O líquido, que aparenta ser esgoto, surge da área urbanizada da cidade, passando pela areia e segue em direção ao mar, onde se mistura com a água.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), para saber a origem do líquido, mas não obteve êxito.

adblock ativo