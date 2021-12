Foto de mulheres de biquíni em carro causa polêmica na web

Uma cena no mínimo inusitada ganhou as redes sociais nesta terça-feira, 16. A foto mostra um carro que passava pela Estação Rodoviária de Salvador, na região do Iguatemi, com um brinde para os marmanjos de plantão: duas mulheres seminuas que exibiam suas curvas em microbiquínis através do teto solar do veículo.

Ainda não se sabe qual era o objetivo das mulheres que, segundo os internautas, pareciam estar bem à vontade. A foto dividiu a opinião dos usuários do Facebook. Enquanto alguns brincaram com a situação, outros demonstraram reprovação.

O internauta Thiago Mota, por exemplo, justificou a sua preferência pela capital baiana: "Por isso que não vou embora daqui nunca....#euamosalvador".

Entre os comentários negativos, estava o de Mile Rebello. "Essa pouca vergonha tinha que ser aqui", disse a internauta.

Já Júnior Alves presenciou toda a cena ao vivo, que aconteceu na segunda-feira, 15. "Esse Fusion passou pela Fiori do Retiro e eu quase morri de inveja do motorista!!!".

