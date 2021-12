Foto de maqueiro acalentando paciente idosa faz sucesso

A foto de um maqueiro acalentando uma idosa no colo faz sucesso no Facebook. A imagem foi postada no último dia 15 de abril pela operadora de telemarketing Ingrid Velame e já teve mais de 81 mil compartilhamentos.

Ingrid se emocionou com a cena e resolveu registrar o momento presenciado quando visitava uma amiga internada em um hospital de Salvador.

De acordo com o relato dela, a paciente de 86 anos começou "a sentir fortes dores pelas feridas criadas nas costas pelo tempo que tem deitada na mesma posição". Ingrid disse que a idosa "precisava de um colchão especializado para amenizar as dores".

O maqueiro, que não foi identificado, foi buscar outra paciente e acabou presenciando o sofrimento da idosa. "O mesmo saiu na mesma hora, conseguiu o colchão especial para a senhora. Ainda pegou a senhora no colo e ainda cantou uma canção para ela se acalmar enquanto sua nora trocava o colchão", contou Ingrid.

"Fiquei emocionada pela atitude dele, pelo gesto de humanidade", completou a operadora de telemarketing.

Após o post, muitos internautas elogiaram a atitude do maqueiro e outros disseram que conheciam o profissional, identificado por eles pelo apelido de "Farofa". "Tive o grande prazer de conhecer esse maqueiro, ótimo ser humano, sempre com atitudes nobres! Farofa é o apelido dele", disse uma internauta.

