Fórum sobre preservação da Baía de Todos-os-Santos acontece nesta sexta

Desde o ano de 1999, a Baía de Todos-os-Santos, por meio de decreto estadual, é considerada Área de Proteção Ambiental –APA, formada por 17 municipíos. Para contribuir com as ações de preservação desse território, acontece nesta sexta-feira, 29, a V edição do Fórum Permanente de Sustentabilidade, na sede do Ministério Público da Bahia, em Nazaré. A programação segue até as 18h.

Na programação, serão discutidos temas como: construção da Ponte Salvador-Itaparica, saúde das marisqueiras e pescadores, lançamentos de afluentes no mar e plano de manejo da região. Segundo os organizadores, estarão reunidas lideranças do movimento da pesca, representantes de órgãos públicos responsáveis pela proteção da APA, além de promotores de Justiça do MP. O Fórum é uma iniciativa da organização PRÓ-MAR.

“Nesta 5ª edição, trazemos como inovação a formação de grupos de trabalho, que irão produzir documentos com as principais temáticas discutidas durante o evento e, posteriormente, encaminhá-las aos órgãos competentes, realizando também o acompanhamento técnico, para que na 6ª edição, tenhamos resultados concretos e soluções viáveis aos problemas que a população ribeirinha e tradicionais sofrem nos dias atuais. Uma dessas situações é a saúde das comunidades diante dos desastres ambientais e poluição da águas da baía”, pontua a coordenadora de projetos da PRÓ-MAR, a bióloga Karina Martins.

Amazônia Azul

A Baía de Todos-os-Santos é entendida como sede da 'Amazônia Azul', desde 2014, com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Compõem sua extensão os municípios de: Aratuípe, Cachoeira, Candeias, Itaparica, Jaguaripe, Madre de Deus, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazaré, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Félix, São Francisco do Conde, Saubara e Vera Cruz.

