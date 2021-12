Fórum promove debate sobre a preservação da Baía de Todos-os-Santos

Será realizado entre os dias 27 e 28 de novembro o 4º Fórum de Sustentabilidade da Baía de Todos os Santos. O evento da ONG Pró-Mar ocorrerá no Club Med, na Ilha de Itaparica. O objetivo é ampliar o debate sobre o desenvolvimento econômico sustentável e preservação da Baía.

Além disso, terá um espaço para que a Sociedade Civil, Poder Público e Iniciativa privada busquem interagir na construção de uma agenda positiva que melhore as condições de vida da população tradicional, como quilombolas, pescadores e marisqueiras - público alvo desse diálogo. Os interessados podem fazer as inscrições no site.

