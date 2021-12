Fórum estadual debate a igualdade racial

A Década Internacional Afrodescendente, o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa e políticas de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres são alguns dos temas debatidos no 13º Fórum Estadual de Gestores Municipais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

A abertura do encontro, realizada nesta quarta-feira, 7, no Hotel Vilamar, em Amaralina, reuniu gestores de parte dos 97 municípios que integram o fórum. Nesta quinta, 8, a programação se estende até as 17h.

De acordo com a secretária da Igualdade Racial do estado, Vera Lúcia Barbosa, os fóruns são realizados periodicamente e servem para concentrar os municípios que têm a temática racial como parte integrante de sua gestão.

Atualmente, existem 97 municípios integrantes. "Na lógica, anualmente a gente teria que fazer dois, três encontros desse porte. O intuito é que as cidades que têm órgãos de gestão municipal que tratam da temática racial e da intolerância religiosa se encontrem conosco para socializarmos as informações e os contextos das suas localidades", disse.

Além do compartilhamento de experiências, segundo a secretária, há uma sintonia com o que está sendo feito pelo estado.

Objetivo

"Ver as diretrizes estaduais, o que o governador está pensando, o que a Sepromi está fazendo em termos de ações; enfim, para a gente poder reverberar isso nos municípios e as pautas municipais serem incorporadas no nosso conjunto do governo estadual; esse é o nosso principal objetivo", acrescentou a secretária.

Vera Lúcia lembrou também que a Bahia foi o primeiro estado a instituir a década internacional afrodescendente.

Para a ex-ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - Sepromi, a professora Matilde Ribeiro, o fórum serve para fortificar ações isoladas em municípios.

"Ocorre que, com a existência de um fórum, essas políticas que acontecem nos municípios, sendo elas muitas vezes tímidas, há um empoderamento do gestor, que volta para o seu lugar com mais notícias para desenvolver na sua área de trabalho", disse a professora.

A professora e ex-ministra Matilde Ribeiro ressaltou, ainda, que o fórum é um "chamamento da Sepromi para as localidades": "O que não é muito comum no Brasil, no que diz respeito às políticas de igualdade racial. Temos uma realidade nas últimas três décadas de existir pequenos órgãos e estruturas ilhadas nos municípios. A proposição do fórum fortalece o local e dá uma visibilidade maior à política que é desenvolvida no estado", frisou.

adblock ativo