Fórum do TRT reabre com acesso restrito nesta segunda

O Fórum do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), no Comércio, foi reaberto nesta segunda-feira, 9, depois de ficar fechado por uma semana. Apesar de retomar o atendido, o acesso ao local é restrito. Seguindo orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), crianças, gestantes e pessoas alérgicas ou que tenham doenças respiratórias agudas ou crônicas não devem entrar no Fórum. A medida vale para esta segunda e terça.

Por conta da restrição, juízes serão orientados a não penalizar advogados, procuradores e demais partes de processos caso não compareçam as audiências nesse período. Magistrados, servidores e funcionários terceirizados que passaram mal por conta da exposição aos produtos químicos também devem evitar o acesso ao prédio.

O atendimento no local foi suspenso depois que cerca de 40 pessoas tiveram suspeita de intoxicação em decorrência da dedetização realizada no local no fim de semana. No período que ficou fechado, mais de duas mil audiências foram canceladas e serão remarcadas.

