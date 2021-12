Fórum debate situação de bacias hidrográficas

Integrantes do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH) tiveram reunião em Salvador para definição da futura programação do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob), a ser realizado em outubro de 2017, em Brasília.

Segundo o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), Anivaldo Miranda, que participou do encontro do colegiado na última terça-feira, as conversas giraram em torno da necessidade de aprofundamento das discussões em torno da crise hídrica.

“Volto a reiterar a necessidade de o evento em Brasília priorizar os comitês de bacias”, disse o gestor. “Seja no formato do encontro, na pauta, mesas-redondas ou diálogos, é preciso nos referirmos àquelas questões que no cotidiano estimulam as pessoas que atuam dentro dos comitês de bacias. A grande sacada do colegiado do fórum é saber interpretar isso. Reverter, de fato, para uma pauta voltada às nossas necessidades”, ressaltou Miranda, que é um dos coordenadores adjuntos do FNCBH.

Secretário

No mesmo dia, Miranda, em conjunto com os demais integrantes da diretoria do fórum, conversou com o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eugênio Spengler, para avaliação dos resultados do último Encob, realizado na capital baiana, em julho deste ano.

Para o ambientalista, o evento foi “um sucesso”, especialmente pela participação de mais de 200 comitês de todo o país, com a inscrição de 1.417 pessoas, entre especialistas do setor, estudantes e acadêmicos.

