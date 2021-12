Fórum de Sustentabilidade acontece em Salvador no dia 7 de junho

Inovação ambiental e startups da construção civil estão entre os destaques da 9ª edição do Fórum de Sustentabilidade, evento realizado pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI-BA). O evento acontece no dia 7 de junho, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, e já está com inscrições abertas através do site da associação.

A programação faz parte da Semana Nacional do Meio Ambiente, criada em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho e conta com a parceria da Caixa Econômica e Bahia Gás. O investimento é de R$80,00 e R$40,00 (estudante). Dentre os participantes do Fórum está Eduardo Pedreira, professor da Fundação Getúlio Vargas e coautor do livro "Gestão de Negócios Sustentáveis", na oportunidade, ele irá falar sobre o desafio de inovar ambientalmente.

Chamadas de ConstruTechs, as startups da construção civil, que possuem uma linha de produção totalmente automatizada promovendo a economia de recursos e resíduos, integram a programação. A TecVerde, startup do Paraná considerada uma das melhores do Brasil, também já confirmou presença e promete surpreender a todos com os conceitos de tecnologia mais avançados do mundo para construções mais eficientes. As startups baianas Construcode e Engpiso também participam do evento apresentando seus cases de sucesso.

