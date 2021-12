Fórum brasileiro de direitos humanos e saúde mental acontece em Salvador

O “4º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental: racismos, desigualdades e injustiças sociais” acontece entre os dias 20 e 22 de junho no Campus Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

A abertura do evento acontece no Teatro Castro Alves (TCA) nesta quinta-feira, 20, a partir das 19h, om a presença do professor, sociólogo e político Paulo Delgado, além de apresentações artísticas. Também no dia 20 à tarde, iniciam-se as mesas de debate do Fórum no campus de Ondina (ver programação completa abaixo).

O fórum, promovido pela Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme), pretende discutir a garantia dos direitos humanos e cidadania, destacando as estratégias de inclusão e a valorização das pessoas com sofrimento mental.

As inscrições para o fórum são feitas através do site.

PROGRAMAÇÃO

Abertura - 20/06 no TCA

19h - Mesa de Abertura

20h - Exibição do curta “O monstro brilhou comigo” de Talbert Igor

20h:15min - Apresentação do Grupo Insênicos

20h:30min – TEMA: Democracia e direitos humanos

Conferencista - Paulo Delgado (professor, sociólogo e político. Autor da Lei 10.216 sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais); Coordenação - Ana Maria Fernandes Pitta (Abrasme)

21h30 - Mateus Aleluia - voz e violão

22h - Encerramento com Ilê Aiyê

21/06 no Campus Ondina

8h às 10h – RODAS DE CONVERSA: 30 salas com 10 apresentações em cada uma

10h às 12h - GRANDE DEBATE: Os desafios para os Direitos Humanos no Brasil (Tenda Fábio Belloni). Peter Pal Pelbart (PUC - SP); Emiliano José (Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia); Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira (Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão -PFDC); Coordenação: Leo Pinho (Abrasme / Presidente CNDH)

14h às 16h - GRANDE DEBATE: Pensamento decolonial e Saúde Mental (Tenda Fábio Belloni). Kabengele Munanga (Antropólogo, USP); João Arriscado Nunes (Sociólogo, Universidade de Coimbra); Kâhu Pataxó (Ufba); Coordenação: Mônica Oliveira Nunes de Torrenté (Abrasme/Ufba)

16h às 18h - GRANDE DEBATE: Contra-Reforma Psiquiátrica: análises e enfrentamentos (Tenda Fábio Belloni); Paulo Amarante (Fiocruz/ Presidente de Honra da Abrasme); Eduardo Calliga (Diretor da AMEA/ Conselheiro Estadual de Saúde – BA); Rogério Giannini (CRP); Coordenação: João Mendes de Lima Júnior (Abrasme/UFRB)

18h às 19h - Lançamento de Livros

22/06 no Campus Ondina

8h às 10 h – RODAS DE CONVERSA: 30 salas com 10 apresentações em cada uma

10h ÀS 12H - MESAS REDONDAS:

Mesa 7 – Luta antimanicomial: impasses e potências na atualidade- Auditório Eduardo Araújo (Auditório PAF 1); Sérgio Pinho (AMEA – BA); Sílvio Yasui (Unesp); Eduardo Mourão Vasconcelos (UFRJ); Coordenação – Setemberg Rabelo (Abrasme)

Mesa 8 - Pobreza, vulnerabilidade e sofrimento social- Auditório Mª Lúcia Pereira (Auditório PAF 5); Gabriel Kraychette (UCSal); Petilda Serva Vazquez (Ufba); Elaine Junger Pelaez (CFESS); Coordenação – Hermano Castro (ENSP, Fiocruz)

Mesa 9 – Gênero, identidades e sofrimento mental - Auditório Marcus Vinícius (PAF 3; Viviane Vergueiro (Economista, Ativista pelos direitos Trans, Ufba); Magali Engel (UERJ - Ufba); Rogério Azize (Antropólogo, IMS - UERJ); Coordenação: Clarice Portugal (Ufba/Abrasme)

Mesa 10 – Guerra às drogas e antiproibicionismo- Auditório Austregésilo Carrano (Sala 106 – PAF 5); Cristiano Moronna (USP/ Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas); Eduardo Ribeiro (Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas – INNPD, Bahia); Antonio Nery Filho (Ufba); Coordenação - Melissa Azevedo (UPE/Abrasme)

Mesa 11 – Arte, cultura e práticas emancipatórias- Auditório Antônio Lancetti (Auditório PAF 1); Peter Pal Pelbart (PUC-SP); Lula Wanderley (Psiquiatra, artista plástico, RJ); Renata Berenstein (Insênicos-Ufba); Coordenação – Eduardo Torre (LAPS/Fiocruz)

Mesa 12 – Infância, juventude, velhice: questões do ciclo de vida- Auditório Vera Cocada (Auditório PAF 5); Ricardo Lugon Arantes (Faculdade de Psicologia da IENH); Luciana Surjus (Abrasme/Unifesp); Coordenação: Vládia Jamile Jucá (Ufba)

14h às 16h - MESAS REDONDAS:

Mesa 13 - Gênero e iniquidades em saúde- Auditório Marcus Vinícius (Auditório PAF 1); Magali Almeida (UERJ/Ufba); Diva Moreira (Jornalista, Socióloga, ativista, UFMG); Marco José Duarte (UERJ/ UFJF); Coordenação – Darlane Andrade (CRP03)

Mesa 14 – Ética do cuidado na atenção psicossocial- Auditório Mª Lúcia Pereira (Auditório PAF 5); Ândrea Cardoso de Souza (UFF); Sônia Barros (USP/Abrasme); Izabel Friche Passos (UFMG); Coordenação - Claudia Penido (UFMG/Abrasme)

Mesa 15 – Manicômios Judiciários (HCTPs): o não-lugar?- Auditório Marcus Vinícius (Auditório PAF 3); Ana Carolina Ivo Khouri (Defensoria Pública do Estado do Pernambuco); Ana Paula Guljor (Fiocruz, RJ /Abrasme); Itana Viana (OAB - BA); Coordenação: Gibson Santos (CRP/Abrasme)

Mesa 16 – Da humanidade dos direitos ao direito das humanidades: transversalidades com o campo da saúde mental (sala 106 – PAF 5); Célia Zenaide (CFP); Emiliano Camargo David; Moisés Toniolo; Coordenação: Marisa Helena (CNS/CISM)

Mesa 17 - Despatologizando a vida: Distintas perspectivas - Auditório Antonio Lancetti (Auditório PAF 1); Maria Aparecida Moisés (Unicamp); Thaís Goldstein (Ufba); Fernando Freitas (Fiocruz); Coordenação: Vanessa Furtado (Abrasme)

Mesa 18 –Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência no atual cenário político- análise de efeitos nas políticas públicas- Auditório Vera Cocada (Auditório PAF 5); Carla Biancha Angelucci (USP); Erika Pisaneschi (Instituto Alana); Rogério Giannini (CFP); Coordenação: Simone Paulon (UFRS)

16h às 18h – Assembleia da ABRASME - Auditório Antonio Lancetti (Auditório PAF 1 – 140 lugares)

