Fortes ventos interrompem travessias Salvador-Mar Grande

Os fortes ventos e o mar agitado na Baía de Todos-os-Santos interromperam as travessias do Sistema Salvador-Mar Grande na manhã deste sábado, 11. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Ilha de Itaparica (Astramab), as embarcações só voltarão a operar caso as condições de navegação melhorem e permitam que as viagens sejam realizadas com segurança.

Ainda segundo a Atramab, as escunas do tradicional "Passeio às Ilhas" também não estão operando. Já os Catamarãs que fazem as travessias Salvador-Morro de São Paulo operam com restrições. As embarcações partem do terminal Náutico do Comércio, em Salvador, até a Ilha de Itaparica, onde os passageiros seguem viagem via terrestre para a Ponta do Curral e daí atravessam para Morro de São Paulo. Por causa da modificação, as viagens, que eram realizadas em 1h40min, estão sendo feitas em 2h40min.

Ferry-Boat - Segundo informou a assessoria de imprensa da TWB, empresa que administra o sistema Ferry-Boat, o embarque de ônibus e caminhões está suspenso nos dois terminais da travessia Salvador-Itaparica. De acordo com a empresa, os fortes ventos, que agitam as águas da Baía de Todos-os-Santos, provocam risco de deslocamento dos veículos com o balanço das embarcações.

A TWB informou que não há previsão para a normalização das viagens para veículos pesados.

