Fortes Santa Maria e São Diogo reabrem com espaços de arte

Os soteropolitanos e turistas vão ganhar uma nova opção de lazer que combina história e arte. Os fortes de Santa Maria e São Diogo foram revitalizados e serão inaugurados nesta quinta-feira, 12, a partir das 18h, com solenidade no Forte São Diogo, no Porto da Barra, resultado de parceria entre a 6ª Região Militar e a prefeitura de Salvador.

Em setembro de 2014, o Comando da 6ª Região Militar concedeu à prefeitura municipal, por intermédio de termo de cessão de uso de áreas, espaços dentro dos fortes em contrapartida da revitalização dos sítios.

Os fortes permanecem sob a administração do Exército Brasileiro, por intermédio da 6ª Região Militar. Já a gestão dos espaços adaptados (Carybé de Artes, no São Diogo, e Pierre Verger de Fotografia Baiana, Forte de Santa Maria) e a manutenção das instalações dos fortes serão de responsabilidade do município.

Forte de Santa Maria: exposição de fotografias no Espaço Pierre Verger

Interatividade

Além disso, as áreas externas das edificações contarão com bistrô, onde empresas privadas vão oferecer serviços de alimentação. "As características arquitetônicas foram mantidas e a pintura foi reformada", disse o chefe da seção Comunicação Social da 6ª Região Militar, coronel Emanuel Sales.

Os espaços de arte, 94 metros quadrados, no Santa Maria, e 90 m², no São Diogo, contam com acervo digital com mais de quatro mil fotografias, obras de arte, exposições com óculos virtual, projetores e totens interativos em alta tecnologia.

A visitação nas fortalezas continuará gratuita na área externa das 8h às 22h. Já nos espaços de arte, cedidos à prefeitura, o ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), das 11h às 19h, todos os dias, com exceção das terças-feiras. O ingresso vale para o acesso às duas exposições.

Áreas externas dos fortes contarão com bistrô

