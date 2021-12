Fortes localizados na Barra vão abrigar mostras após reforma

Os fortes de Santa Maria e São Diogo, localizados na Barra, serão reabertos ao público em março do próximo ano, após as obras de requalificação que estão sendo realizadas nas duas edificações. Construídas há pouco mais de 400 anos, ambas apresentam diversos problemas de infraestrutura.

Além da reforma, os fortes abrigarão exposições permanentes do fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger (no Forte Santa Maria) e do artista plástico argentino Carybé (no São Diogo).

Segundo o secretário municipal do Turismo, Érico Mendonça, será cobrada uma taxa para visitação dos espaços, com exceção para estudantes, idosos e outros. O valor a ser pago ainda não foi definido

A ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta quarta-feira, 19, pelo prefeito ACM Neto, em cerimônia no Forte São Diogo. As intervenções, no entanto, começaram há duas semanas.

Canhões enferrujados, paredes rachadas, telhado comprometido e buracos no chão estão entre os problemas que afetam os fortes. O de Santa Maria é o que apresenta as piores condições.

O cenário, agora, é de obras: máquinas, materiais e operário, que trabalham para entregar as obras no prazo, nos próximos quatro meses. Nos meses seguintes, as exposições serão montadas, para que os equipamentos sejam abertos em março de 2016.

O investimento é de R$ 2,6 milhões, e as intervenções estão a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), sendo executadas pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman). Outros R$ 2 milhões serão aplicados por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura (MinC), na montagem das exposições.

Novos espaços

Com a reforma, os equipamentos vão ganhar, além das mostras, cafeteria, lanchonete, posto de venda de souvenirs. Os novos espaços terão, também, uma área dedicada a contar a história dos fortes, de maneira interativa, conforme o prefeito. Para facilitar a acessibilidade de pessoas com dificuldade de locomoção, serão implantados elevadores.

"Essa iniciativa tem dois objetivos. De um lado, atrair estudantes e jovens de toda a Bahia para conhecerem mais nossa história, terem acesso a tudo que aconteceu nessa região importante de Salvador. Do outro, tem um aspecto importante que é o de atração de turistas", destacou ACM Neto.

Ele frisou, ainda, que Salvador "depende muito do turismo e, durante muitos anos, não houve investimento em equipamentos culturais. Com isso, os turistas desembarcavam em Salvador e acabavam indo para o litoral norte".

O general Artur Costa Moura, comandante da 6ª Região Militar do Exército, destacou o fortalecimento da cultura com as reformas. "Um país que tem história é um país forte. Fico muito feliz em ver que a população poderá conhecer a história militar e a de dois ícones da arte baiana nos equipamentos". Ambos os fortes são administrados pelo Exército.

Secretária do Instituto Carybé e filha do artista plástico, Solange Bernabó disse que o projeto "dá uma oportunidade grande à cidade, de ter mostra permanente sobre os dois artistas, que agregam interatividade e tecnologia".

