Fortes e Elevador Lacerda são iluminados em campanha de prevenção ao suicídio

Para participar do "Setembro Amarelo", campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio, os Fortes de Santa Maria e São Diogo, que ficam na Barra, além do Elevador Lacerda, estão iluminados pela cor da campanha. Eles seguem dessa forma até o dia 30, sempre a partir das 19h.

"Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o suicídio, hoje, no Brasil, já faz mais vítimas que a Aids e mata mais do que alguns tipos de câncer. E, por isso mesmo, decidimos envolver os equipamentos culturais e atrativos turísticos como propagadores da campanha desta conscientização", afirma o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco, em nota enviada à imprensa.

A ação é gerenciada pela Diretoria de Iluminação, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

