Fortes chuvas causam deslizamentos e alagamentos em Salvador

As fortes chuvas que atingiram Salvador desde a madrugada desta quinta-feira, 12, provocaram transtornos em alguns bairros e no trânsito da capital.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), até as 18h30, foram contabilizados dez deslizamentos de terra, oito alagamentos de imóvel, oito infiltrações e um desabamento de muro.

Os bairros mais castigados pelo temporal foram São Caetano e São Marcos, segundo balanço do órgão. Não houve feridos.

Por causa da chuva, alagamentos causaram lentidão no tráfego em algumas vias no fim da tarde desta quinta. Conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as ruas Fernando Menezes Góis, Magalhães Neto, Otávio Magabeira e alguns pontos da Juracy Magalhães apresentaram congestionamentos.

Ainda segundo a órgão, o vazamento de água causado pelo rompimento de uma adutora, na avenida Vasco da Gama, causou lentidão no fluxo de veículos nas regiões do Dique, sentido Bonocô, e avenida Centenário.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que previsão de conclusão para recuperação da adutora ocorreria ainda na noite desta quinta.

