Uma forte ventania destelhou algumas casas no final da manhã desta quarta-feira, 30, na Boca do Rio, em Salvador. Além dos telhados, um carro também foi atingido.

O porteiro Valdir Puridade Boaventura, de 46 anos, mora na rua que aconteceu o incidente e ficou sabendo do caso após um noticiário na televisão. "Estava na porta da garagem de um colega quando vi um sombreiro em uma grande altura sobrevoando no céu. Liguei a televisão e vi o que aconteceu.Quando percebi que era perto da minha casa, fui dar uma verificada.Fiquei assustado com a telha rolando no ar. Pensei que era o fim do mundo".

Devido a intensidade dos ventos, pedaços das telhas de eternit ficaram espalhados pelas rua, localizada nas proximidade da 9ª Delegacia Territorial. Alguns ambulantes também tiveram materiais afetados.

Da Redação com informações de Raul Spinassé Forte ventania arrasta telhados de casas na Boca do Rio

adblock ativo