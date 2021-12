"Fortalecer a presença das mulheres no mercado empreendedor gratifica", diz secretária

A importância do apoio a iniciativas que envolvam tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo feminino e o auxilio na retomada econômica da capital baiana estão entre as prioridades da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador (Secis), de acordo com Edna França, titular da pasta. Segundo a secretária, “apoiar iniciativas assim é algo gratificante'.

"A gente percebe o crescimento das mulheres no mercado. Isso fortalece a presença das mulheres nesse segmento de desenvolvimento econômico, sobretudo em um momento de pandemia como esse", disse em entrevista ao programa Isso é Bahia, na A TARDE FM, na manhã desta quinta-feira, 18.

A Ecociclo, empresa formada por mulheres que criou o primeiro absorvente biodegradável do Brasil, e a Secis desenvolveram um projeto de marketplace voltado ao público feminino das periferias de Salvador, que vende produtos sustentáveis.

A iniciativa oferece, de forma gratuita, o suporte fundamental para empreender. As inscrições foram encerradas nesta quarta-feira, 17, e a divulgação do resultado vai ser via e-mail para as participantes do processo. O treinamento da plataforma vai ser realizado nos dias 24 e 25 de fevereiro. Mentorias, business intelligence, treinamento de marketing e vendas são alguns dos eventos realizados.

A 'Marketplace EcoCiclo' é um meio para viabilizar transações comerciais das vendas e acesso aos dados para que as vendedoras impulsionem os negócios.

Oportunidades

Durante o programa, Edna falou também sobre a chegada na Secis e ressaltou que outros projetos e parcerias estão sendo pensados para fortalecer o segmento da tecnologia na capital baiana. A secretária ainda alertou para que as mulheres aproveitem as oportunidades dadas pelos poderes públicos.

"As startups têm sido as oportunidades para o desenvolvimento de ideias. Em relação ao público feminino, a gente espera que todas as mulheres criem coragem para ocupar mais esses espaços gerados pelas oportunidades", finalizou.

