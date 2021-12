Forrozeiros homenageiam Dominguinhos com caminhada

Forrozeiros de Salvador, comandados pelo sanfoneiro Jó Miranda, se reúnem neste domingo, 28, para prestar homenagem a Dominguinhos, no Rio Vermelho. O obejtivo é fazer uma caminhada do Mercado do Peixe até o Largo da Dinha, com a concentração começando às 16h30.

O movimento surgiu pelas redes sociais e já tem a confirmação de aproximadamente 300 pessoas. E o repertório da caminhada será composto por grandes sucessos da carreira do artista.

