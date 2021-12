‘Forró Solidário’ visa nova UTI para Aristides Maltez

As Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e a Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC) apresentaram, nesta segunda-feira, 10, à imprensa, detalhes do Forró Solidário contra o Câncer, em coletiva realizada no Hospital Aristides Maltez. O objetivo do evento é angariar fundos para a construção de uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 novos leitos.

O cantor Bell Marques e o forrozeiro Flávio José serão as duas atrações do show beneficente que será realizado na Pupileira, em Nazaré, no dia 26 do próximo mês. O ingresso custa R$ 600.

O presidente da LBCC, Aristides Maltez Filho destaca a importância de ampliar a capacidade do centro cirúrgico da instituição.

“Somos o mais antigo hospital especializado em câncer do país. Só no ano passado, nós realizamos cerca de 8.900 cirurgias e nossa meta é aumentar esse número. No entanto, o hospital está inchado e sem capacidade de absorver mais pacientes por falta de espaço”, conta Maltez Filho, que revela ainda o desejo de incorporar equipamentos para a realização de cirurgias robotizadas.

Alavontê auxilia projeto das Osid Alavontê auxilia projeto das Osid

Durante a coletiva, a presidente das VSBA e idealizadora do Forró Solidário, Aline Peixoto, ficou emocionada ao falar de solidariedade. “Precisamos mobilizar a sociedade a ser mais caridosa. Nós podemos sempre fazer algo de bom para as pessoas. Eu optei por cuidar delas”, pontuou.

De acordo com ela, desde que percebeu o sucesso da parceria com Ivete Sangalo e o Martagão Gesteira, também promovido pelas VSBA, pensou em convidar outros artistas para apoiar causas relacionadas à saúde, que é a sua área de formação.

Feliz pelo convite, o cantor Bell Marques, revelou que está em estúdio produzindo material exclusivo para o evento.

“Fiquei muito empolgado. Esse ano eu não ia fazer nenhum disco para o São João, mas corri para o estúdio para regravar meus antigos sucessos em ritmo de forró. Tenho certeza de que com a ajuda de todos vamos conseguir construir esse novo pavimento. Me sinto honrado por ter sido um nome pensado para fazer parte desse projeto que é tão importante”, disse Bell.

Parceria

Ainda durante o encontro, Bell se declarou “inteiramente à disposição” do hospital, levantando a possibilidade de estabelecer uma parceria entre ele e as instituições envolvidas no Forró Solidário.

“Quero levantar essa bandeira para poder levar para frente todos os projetos que o Aristides Maltez tiver. É muito bacana fazer parte de um grupo que está ajudando pessoas. Vamos lutar até o prédio subir. Vou tocar e cantar até ver essa extensão construída”, disse Bell Marques, aos risos.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo