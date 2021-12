Forró dos Farmacêuticos acontece nesta sexta em Amaralina

O 15º Forró dos Farmacêuticos ocorre nesta sexta-feira, 3, no Quartel de Amaralina, em Salvador. Os artistas Patrícia Gomes e Bilial do Forró irão animar a festa, que começará a partir das 21h.

O forró ainda contará com os shows das bandas Maxotes, Xote das Meninas e Rede Sonora e convidados. Os ingressos custam R$ 20 (individual) e R$ 30 (casadinha).

As entradas podem ser adquiridas na sede do Sindicato dos Farmacêuticos da Bahia (Sindifarma-Ba), que fica no edifício Barão do Rio Branco, na venida Sete de Setembro. Há a possibilidade ainda de comprar na sede do Conselho Regional de Farmácia (CRF), na rua Basílio Mendes Ribeiro, em Ondina, e ainda nos Diretórios Acadêmicos de Farmácia da faculdade Dom Pedro II, Unime, FTC, Ufba e FIB.

Os interessados podem obter mais informações nos telefones: 3266-0464, 3266-6043 ou por meio do e-mail: forrofarma@sindifarma.org.br. O evento é aberto ao público.

