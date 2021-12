Forró do Piu Piu lança primeira loja física em Salvador

Foi inaugurada na terça-feira, 21, no Shopping da Bahia, a primeira loja oficial do Forró do Piu Piu. O evento, que ocorre anualmente na cidade de Amargosa, teve seu estabelecimento físico lançado em Salvador com a presença do prefeito da cidade e de sua esposa, além dos empresários Gegê Magalhães e Aldo Benevides. Como atração, os que vieram prestigiar a comemoração, ainda receberam um pocket show do Forró do Tico e muita comida típica.

Com data marcada para o dia 23 de junho, no Hotel Fazenda Colibri, às 17h, o Forró do Tico é presença confirmada no Piu Piu deste ano. Além dele, Zé Neto e Cristiano, Wesley Safadão, Léo Santana e Lambasaia completam a grade da 23ª edição do evento.

As vendas para o Forró do Piu Piu já foram iniciadas e os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento, na Salvador Tickets, Balcão de Ingresso ou na loja física da festa com preço promocional até dia 08 de junho e parcelar em até 3x sem juros. O valor das entradas podem variar entre R$ 160 e R$ 500.

