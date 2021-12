Fornecimento de energia em campus da Ufba é retomado

O fornecimento de energia elétrica no campus da Ufba em São Lázaro foi regularizado na noite desta quarta-feira, 17, após três dias interrompido.

Segundo informações da Coelba, a suspensão ocorreu após um problema no telhado da subestação particular do campus, que ocasionou a entrada de água da chuva e uma falha nas instalações elétricas.

O reparo no telhado foi finalizado no final da tarde e o fornecimento de energia retomado às 21h, após uma equipe da Companhia ser enviada ao local.

adblock ativo