Fornecimento de água volta gradativamente em 12 bairros afetados nesta quinta

O fornecimento de água foi retomado gradativamente nesta quinta-feira, 17, nos 12 bairros afetados no começo desta manhã. Em nota, a Embasa informou que o serviço de manutenção emergencial na linha distribuidora de água iniciado foi encerrado por volta das 17h.

A previsão da Embasa é que o abastecimento seja plenamente regularizado no prazo de até 24 horas após a conclusão do serviço.

As localidades afetadas pela interrupção temporária foram: IAPI, Pero Vaz, Curuzu, parte da Liberdade, Santa Mônica, Retiro, San Martins, Bom Juá, Arraial do Retiro, Mont Serrat e parte da Av. Barros Reis e do Bonfim.

